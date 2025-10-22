Íþróttir | Fótbolti | mbl | 22.10.2025 | 8:16 | Uppfært 8:43

Yngsti íslenski markaskorarinn í skýjunum

Viktor Bjarki Daðason í leiknum í gærkvöldi.
Viktor Bjarki Daðason í leiknum í gærkvöldi. AFP/Liselotte Sabroe

„Þetta er mögnuð tilfinning. Þetta er stærsta svið í heimi. Það hefur verið draumur minn í svo mörg ár að spila í Meistaradeildinni,“ sagði Viktor Bjarki Daðason, þriðji yngsti markaskorari í sögu Meistaradeildar Evrópu í knattspyrnu, í samtali við vefritið Copenhagen Sundays.

Viktor Bjarki lék sinn fyrsta leik og skoraði sitt fyrsta mark aðeins 17 ára gamall í 2:4-tapi FC Köbenhavn fyrir Borussia Dortmund í deildarkeppni Meistaradeildarinnar í gærkvöldi. Sóknarmaðurinn ungi fagnaði ekki mikið enda minnkaði hann muninn undir lokin.

Viktor sá þriðji yngsti í sögunni
Frétt af mbl.is

Viktor sá þriðji yngsti í sögunni
Viktor skoraði í Meistaradeildinni - sá yngsti frá upphafi
Frétt af mbl.is

Viktor skoraði í Meistaradeildinni - sá yngsti frá upphafi

„Nei, ég hugsaði með mér að hefja leikinn aftur og vonandi skora fleiri mörk til þess að komast aftur inn í leikinn. En innst inni var ég auðvitað himinlifandi,“ sagði Viktor Bjarki.

Parken er eitthvað annað

Góður skalli hans fór yfir línuna en Gregor Kobel í marki Dortmund sló boltann frá. Viðurkenndi Viktor Bjarki að hann hafi ekki verið viss hvort um mark hafi verið að ræða.

„Nei! Ég hélt að hann hefði varið þetta en sem betur fer fyrir mig var þetta mark, mitt fyrsta mark, þannig að ég er mjög ánægður með það.“

Spurður hvernig það væri að skora sitt fyrsta mark fyrir FC Köbenhavn gegn Dortmund í Meistaradeildinni á hinum sögufræga leikvangi Parken sagði Viktor Bjarki:

„Já, það er stórkostleg tilfinning. Parken er eitthvað annað. Stuðningsmenn, völlurinn og andrúmsloftið. Þetta er óraunverulegt.“

mbl.is
Fleira áhugavert
Finnst rétt að leita út fyrir borgarkerfið Hefur veruleg áhrif á greiðslumat Annað alvarlega slasað eftir bílveltu Vanhugsað og galið og mun auka verðbólgu
Fleira áhugavert
Hefur veruleg áhrif á greiðslumat Fyrsta hálkan á höfuðborgarsvæðinu „Það er búið að bíða lengi“ Rannsakar gosmynstur Strokks