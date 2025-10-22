Yngsti íslenski markaskorarinn í skýjunum

„Þetta er mögnuð tilfinning. Þetta er stærsta svið í heimi. Það hefur verið draumur minn í svo mörg ár að spila í Meistaradeildinni,“ sagði Viktor Bjarki Daðason, þriðji yngsti markaskorari í sögu Meistaradeildar Evrópu í knattspyrnu, í samtali við vefritið Copenhagen Sundays.
Viktor Bjarki lék sinn fyrsta leik og skoraði sitt fyrsta mark aðeins 17 ára gamall í 2:4-tapi FC Köbenhavn fyrir Borussia Dortmund í deildarkeppni Meistaradeildarinnar í gærkvöldi. Sóknarmaðurinn ungi fagnaði ekki mikið enda minnkaði hann muninn undir lokin.
„Nei, ég hugsaði með mér að hefja leikinn aftur og vonandi skora fleiri mörk til þess að komast aftur inn í leikinn. En innst inni var ég auðvitað himinlifandi,“ sagði Viktor Bjarki.
Góður skalli hans fór yfir línuna en Gregor Kobel í marki Dortmund sló boltann frá. Viðurkenndi Viktor Bjarki að hann hafi ekki verið viss hvort um mark hafi verið að ræða.
„Nei! Ég hélt að hann hefði varið þetta en sem betur fer fyrir mig var þetta mark, mitt fyrsta mark, þannig að ég er mjög ánægður með það.“
Spurður hvernig það væri að skora sitt fyrsta mark fyrir FC Köbenhavn gegn Dortmund í Meistaradeildinni á hinum sögufræga leikvangi Parken sagði Viktor Bjarki:
„Já, það er stórkostleg tilfinning. Parken er eitthvað annað. Stuðningsmenn, völlurinn og andrúmsloftið. Þetta er óraunverulegt.“