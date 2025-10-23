Íþróttir | Fótbolti | mbl | 23.10.2025 | 15:30

BBC fjallar um íslenska táninginn

Viktor Bjarki Daðason er yngsti markaskorari Íslands frá upphafi í …
Viktor Bjarki Daðason er yngsti markaskorari Íslands frá upphafi í keppninni. AFP/Liselotte Sabroe

Breska ríkissjónvarpið, BBC, fjallar um hinn 17 ára gamla Viktor Bjarka Daðason á vefsíðu sinni en Viktor varð þriðji yngsti markaskorarinn í Meistaradeild Evrópu í fótbolta á þriðjudaginn var.

Viktor skoraði seinna mark FC Kaupmannahafnar í 4:2-tapi gegn Dortmund á heimavelli en hann var aðeins 17 ára og 113 daga gamall þegar hann skoraði markið. Aðeins Ansi Fati og Lamine Yamal voru yngri þegar þeir skoruðu í keppninni.

„Skallamarkið hjá honum sýndi að hann hefur hæfileika og möguleika á að ná langt. Hann er líkamlega sterkur og öflugur sóknarmaður,“ segir m.a. í umfjölluninni.

Hæstánægður með íslenska ungstirnið
Frétt af mbl.is

Hæstánægður með íslenska ungstirnið
Yngsti íslenski markaskorarinn í skýjunum
Frétt af mbl.is

Yngsti íslenski markaskorarinn í skýjunum
Viktor sá þriðji yngsti í sögunni
Frétt af mbl.is

Viktor sá þriðji yngsti í sögunni
Viktor skoraði í Meistaradeildinni - sá yngsti frá upphafi
Frétt af mbl.is

Viktor skoraði í Meistaradeildinni - sá yngsti frá upphafi
mbl.is
Fleira áhugavert
Hildur vill jarðgöng „Kominn tími til að þingheimur allur girði sig í brók“ „Það hefur orðið trúnaðarbrestur“ „Mjög vond staða“ fyrir sveitarfélagið
Fleira áhugavert
„Mjög vond staða“ fyrir sveitarfélagið „Hvað ef hann mætir með hnífinn?“ Tugmilljarðar muni tapast Innviðagjaldið langhæst hér