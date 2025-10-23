BBC fjallar um íslenska táninginn

Breska ríkissjónvarpið, BBC, fjallar um hinn 17 ára gamla Viktor Bjarka Daðason á vefsíðu sinni en Viktor varð þriðji yngsti markaskorarinn í Meistaradeild Evrópu í fótbolta á þriðjudaginn var.
Viktor skoraði seinna mark FC Kaupmannahafnar í 4:2-tapi gegn Dortmund á heimavelli en hann var aðeins 17 ára og 113 daga gamall þegar hann skoraði markið. Aðeins Ansi Fati og Lamine Yamal voru yngri þegar þeir skoruðu í keppninni.
„Skallamarkið hjá honum sýndi að hann hefur hæfileika og möguleika á að ná langt. Hann er líkamlega sterkur og öflugur sóknarmaður,“ segir m.a. í umfjölluninni.