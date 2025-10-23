Íþróttir | Fótbolti | mbl | 23.10.2025 | 19:07

Frábær innkoma Alberts í Sambandsdeildinni

Albert Guðmundsson skoraði í kvöld.
Albert Guðmundsson átti frábæra innkomu hjá Fiorentina þegar liðið heimsótti Rapid Vín í 2. umferð Sambandsdeildarinnar í fótbolta í Austurríki í kvöld.

Leiknum lauk með 3:0-sigri Fiorentina en Albert kom inn á sem varamaður á 76. mínútu og skoraði þriðja mark Fiorentina á 88. mínútu.

Fiorentina er í efsta sæti deildarinnar með 6 stig eða fullt hús stiga eftir fyrstu tvær umferðirnar og hefur haldið marki sínu hreinu í báðum leikjunum.

Þá var Kjartan Már Kjartansson ekki í leikmannahóp Aberdeen sem tapaði stórt gegn AEK Aþenu í Grikklandi, 6:0, en Aberdeen er í neðsta sæti deildarinnar án stiga.

mbl.is
