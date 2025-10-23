Fullkomin byrjun Loga – Palace tapaði

Tyrkneska liðið Samsunspor vann sannfærandi 3:0-heimasigur á Dynamo Kíev frá Úkraínu í Sambandsdeild Evrópu í fótbolta í kvöld. Logi Tómasson lék allan leikinn með Samsunspor sem er með sex stig eftir tvo leiki.
Enska liðið Crystal Palace mátti þola tap á heimavelli gegn AEK Larnaca frá Kýpur, 1:0. Riad Bajic skoraði sigurmarkið á 51. mínútu.
Pólska liðið Lech Poznan tapaði óvænt gegn Lincoln frá Gíbraltar á útivelli, 2:1. Gísli Gottskálk Þórðarson lék fyrstu 72 mínúturnar með Poznan.
Þá kom Guðmundur Þórarinsson inn á sem varamaður á 73. mínútu fyrir Noah frá Armeníu í 1:1-jafntefli á útivelli gegn Universitatea Craiova frá Rúmeníu.
Önnur úrslit:
Shamrock Rovers 0:2 Celje
Mainz 1:0 Zrinjski
Sigma Olmouc 1:1 Raków
Hamrun 0:1 Lausanne