Markalaust jafntefli Mónakó og Tottenham Hotspur í 3. umferð deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu í knattspyrnu karla í gærkvöldi myndi alla jafna ekki vekja mikla athygli.
Langt var hins vegar um liðið síðan Tottenham tók þátt í leik sem endaði með markalausu jafntefli.
Tottenham gerði nefnilega síðast markalaust jafntefli í mars árið 2023, eða fyrir rúmlega tveimur og hálfu ári.
Var þetta í fyrsta sinn í 125 leikjum sem það gerist hjá Tottenham og því mikill fjöldi leikmanna liðsins sem gerði í fyrsta sinn markalaust jafntefli í treyju félagsins.