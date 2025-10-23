Íþróttir | Fótbolti | mbl | 23.10.2025 | 15:09

Í fyrsta sinn í 125 leikjum

Liðin sættust á jafnan hlut í gærkvöldi.
Liðin sættust á jafnan hlut í gærkvöldi. AFP/Valery Hache

Markalaust jafntefli Mónakó og Tottenham Hotspur í 3. umferð deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu í knattspyrnu karla í gærkvöldi myndi alla jafna ekki vekja mikla athygli.

Langt var hins vegar um liðið síðan Tottenham tók þátt í leik sem endaði með markalausu jafntefli.

Tottenham gerði nefnilega síðast markalaust jafntefli í mars árið 2023, eða fyrir rúmlega tveimur og hálfu ári.

Var þetta í fyrsta sinn í 125 leikjum sem það gerist hjá Tottenham og því mikill fjöldi leikmanna liðsins sem gerði í fyrsta sinn markalaust jafntefli í treyju félagsins.

