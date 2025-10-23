Kominn aftur eftir fótbrot

Þýski knattspyrnumaðurinn Jamal Musiala hefur hafið æfingar að nýju, aðeins tæpum fjórum mánuðum eftir að hann fótbrotnaði í leik með félagsliði sínu Bayern München.
Musiala braut dálkbein, ökklabrotnaði og fór úr ökklalið í leik gegn París SG í heimsmeistaramóti félagsliða í byrjun júlí og fór sárkvalinn af velli.
Bati og endurhæfing sóknartengiliðsins leikna hafa hins vegar gengið einkar vel og birti Bayern myndskeið af honum á leið á sína fyrstu æfingu í tæpa fjóra mánuði.
Musiala verður ekki leikfær alveg strax en nálgast þó endurkomu. Bæjarar hafa byrjað tímabilið stórkostlega og unnið alla tólf leiki sína í öllum keppnum til þessa.
