Kominn aftur eftir fótbrot

Jamal Musiala borinn sárkvalinn af velli þann 5. júlí síðastliðinn. AFP/Kevin C. Cox

Þýski knattspyrnumaðurinn Jamal Musiala hefur hafið æfingar að nýju, aðeins tæpum fjórum mánuðum eftir að hann fótbrotnaði í leik með félagsliði sínu Bayern München.

Musiala braut dálkbein, ökklabrotnaði og fór úr ökklalið í leik gegn París SG í heimsmeistaramóti félagsliða í byrjun júlí og fór sárkvalinn af velli.

Bati og endurhæfing sóknartengiliðsins leikna hafa hins vegar gengið einkar vel og birti Bayern myndskeið af honum á leið á sína fyrstu æfingu í tæpa fjóra mánuði.

Musiala verður ekki leikfær alveg strax en nálgast þó endurkomu. Bæjarar hafa byrjað tímabilið stórkostlega og unnið alla tólf leiki sína í öllum keppnum til þessa.

