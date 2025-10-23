Leikmaður Liverpool frá í nokkrar vikur

Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool, reiknar með því að Jeremie Frimpong verði frá næstu vikurnar eftir að hann meiddist aftan í læri í 5:1-sigri á Eintracht Frankfurt í Meistaradeild Evrópu í gærkvöldi.
Frimpong þurfti að fara af velli í fyrri hálfleik og er þetta í annað sinn á tímabilinu sem hann meiðist aftan í læri. Síðast var Frimpong frá í þrjár vikur.
„Ég reikna með því að Jeremie Frimpong verði pottþétt frá í nokkrar vikur. Ég er ekki viss ennþá en það er það sem ég býst við,“ sagði Slot á fréttamannafundi eftir leikinn.
Hollenski stjórinn bætti því við að hollenski bakvörðurinn myndi gangast undir frekari skoðanir við heimkomu til Liverpool þar sem skýrari mynd fengist á lengd fjarverunnar.