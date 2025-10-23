Loksins sigur hjá Forest – Elías hélt hreinu

Enska liðið Nottingham Forest vann sinn fyrsta leik frá því 17. ágúst er liðið sigraði Porto frá Portúgal, 2:0, á heimavelli í Evrópudeildinni í fótbolta í kvöld.
Leikurinn var sá fyrsti hjá Forest síðan Sean Dyche tók við liðinu af Ange Postecoglou og byrjar enski stjórinn vel.
Bæði mörk Forest komu úr vítum. Það fyrra gerði Morgan Gibbs-White á 19. mínútu og Igor Jesus gerði seinna markið á 77. mínútu.
Elías Rafn Ólafsson varði mark danska liðsins Midtjylland sem gerði góða ferð til Serbíu og sigraði Maccabi Tel-Aviv frá Ísrael, 3:0.
Sverrir Ingi Ingason lék allan leikinn og var fyrirliði þegar Panathinaikos tapaði fyrir Feyenoord á útivelli, 3:1.
Hákon Arnar Haraldsson kom inn á fyrir Lille á 88. mínútu er liðið mátti þola tap fyrir PAOK, 4:3, á heimavelli.
Daníel Tristan Guðjohnsen og Arnór Sigurðsson léku ekki með Malmö í 1:1-jafntefli á heimavelli gegn Dinamo Zagreb. Daníel var í banni og Arnór meiddur.
Þá var Kolbeinn Birgir Finnsson allan tímann á bekknum hjá Utrecht í 2:0-tapi gegn Freiburg.
Önnur úrslit:
Roma 1:2 Viktoria Plzen
Celtic 2:1 Sturm Graz
Young Boys 3:2 Ludogorets
Celta Vigo 2:1 Nice