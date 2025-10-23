Íþróttir | Fótbolti | mbl | 23.10.2025 | 15:47

Messi fram yfir fertugt í Miami

Lionel Messi í leik með Inter Miami.
Lionel Messi í leik með Inter Miami. AFP/Chris Arjoon

Argentínski knattspyrnusnillingurinn Lionel Messi hefur skrifað undir nýjan samning við Inter Miami sem gildir til loka ársins 2028.

Bandarískir miðlar skýrðu frá því að Messi hefði samþykkt framlengingu á samningi sínum og breska ríkisútvarpið greindi svo frá því að samningurinn sé til næstu þriggja ára.

Inter Miami áformar að flytja á nýjan leikvang í Miami á næsta ári en hingað til hefur liðið spilað heimaleiki sína í Fort Lauderdale, en báðar borgir eru í Flórídaríki.

Messi, sem er 38 ára gamall, verður því áfram í Bandaríkjunum í aðdraganda HM 2026 í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada og mun spila með Inter Miami á nýjum og glæsilegum leikvangi félagsins fram yfir fertugt ef allt gengur eftir.

