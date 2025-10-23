Metfjöldi marka í Meistaradeildinni

Met var slegið yfir flest mörk í einni umferð í Meistaradeild Evrópu í knattspyrnu karla í vikunni þegar þriðja umferðin fór fram.
Alls var 71 mark skorað í 18 leikjum á miðvikudag og þriðjudag, en fyrra met var 67 mörk í einni umferð.
Það met var ekki gamalt, frá því í fyrstu umferð yfirstandandi tímabils, og því allt útlit fyrir áframhaldandi skemmtun með mörgum mörkum í deildarkeppni Meistaradeildarinnar.
Flest mörkin í einum leik komu í Þýskalandi á þriðjudagskvöld þegar Evrópumeistarar Parísar SG unnu stórsigur á Bayer Leverkusen, 7:2, í Leverkusen.