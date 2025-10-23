Íþróttir | Fótbolti | mbl | 23.10.2025 | 11:39

Metfjöldi marka í Meistaradeildinni


Leikmenn París SG fagna einu af sjö mörkum sínum á þriðjudagskvöld. AFP/Ina Fassbender

Met var slegið yfir flest mörk í einni umferð í Meistaradeild Evrópu í knattspyrnu karla í vikunni þegar þriðja umferðin fór fram.

Alls var 71 mark skorað í 18 leikjum á miðvikudag og þriðjudag, en fyrra met var 67 mörk í einni umferð.

Það met var ekki gamalt, frá því í fyrstu umferð yfirstandandi tímabils, og því allt útlit fyrir áframhaldandi skemmtun með mörgum mörkum í deildarkeppni Meistaradeildarinnar.

Flest mörkin í einum leik komu í Þýskalandi á þriðjudagskvöld þegar Evrópumeistarar Parísar SG unnu stórsigur á Bayer Leverkusen, 7:2, í Leverkusen.

mbl.is
