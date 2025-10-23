Salah fjarlægði allt tengt Liverpool

Mo Salah var allt annað en sáttur með að byrja á bekknum er Liverpool sigraði Frankfurt, 5:1, á útivelli í Meistaradeild Evrópu í fótbolta í gærkvöldi.
Salah, sem kom inn á sem varamaður á 74. mínútu, strunsaði beint inn í klefa eftir leik og fagnaði ekki með liðsfélögum sínum, þrátt fyrir að um kærkominn sigur hafi verið að ræða eftir fjögur töp í röð.
Stuttu eftir leikinn fjarlægði Salah allt tengt Liverpool af X-reikningi sínum. Hann tók út mynd af sjálfum sér í Liverpool-treyju og texta þess efnis að hann væri leikmaður Liverpool.
Salah, sem skrifaði undir nýjan tveggja ára samning við Liverpool í apríl, hefur verið nokkuð frá sínu besta á leiktíðinni eftir stórkostlegt síðasta tímabil.