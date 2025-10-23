Íþróttir | Fótbolti | mbl | 23.10.2025 | 8:43 | Uppfært 10:07

Sögulegt hjá Chelsea

Estevao fagnar sögulegu marki sínu í gærkvöldi.
Estevao fagnar sögulegu marki sínu í gærkvöldi. AFP/Glyn Kirk

Enska knattspyrnufélagið Chelsea setti nokkur félagsmet í Meistaradeild Evrópu í gærkvöldi þegar liðið vann öruggan 5:1-sigur á Ajax í deildarkeppninni.

Fjórir leikmenn Chelsea skoruðu auk þess sem eitt mark var sjálfsmark Ajax. Þrír leikmannanna voru táningar.

Er það í fyrsta sinn síðan tímabilið 1992-93 sem þrír táningar skora í einum og sama leiknum í Meistaradeildinni.

Hinn 18 ára gamli Marc Guiu skoraði fyrst og varð yngsti markaskorari Chelsea í sögunni í Meistaradeildinni. Estevao, sem einnig er 18 ára, er yngri og komst einnig á blað og bætti þar með metið í sama leiknum.

Hinn 19 ára gamli Tyrique George skoraði svo í síðari hálfleik og kórónaði frammistöðu táninganna hjá Chelsea.

Reggie Walsh, 17 ára gamall miðjumaður, kom þá inn á sem varamaður og varð yngsti leikmaður Chelsea til að spila í Meistaradeildinni.

