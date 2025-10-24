Arnór að glíma við enn ein meiðslin

Arnór Sigurðsson hefur ekki komist almennilega af stað með sænska liðinu Malmö frá því hann kom til félagsins frá Blackburn á Englandi í febrúar.
Hann glímir nú við ný hnémeiðsli og verður frá í einhvern tíma en Fotbollskanalen í Svíþjóð greinir frá.
Miðjumaðurinn hefur glímt við hin ýmsu meiðsli á árinu og mikið misst út. Hann hefur misst af síðustu sjö leikjum og ekki spilað heilan leik á öllu árinu.
Skagamaðurinn hefur komið við sögu í 13 leikjum í sænsku úrvalsdeildinni á tímabilinu en aðeins fjórum sinnum spilað meira en 20 mínútur.