Íþróttir | Fótbolti | mbl | 24.10.2025 | 16:40

Arnór að glíma við enn ein meiðslin

Arnór Sigurðsson er enn og aftur að glíma við meiðsli.
Arnór Sigurðsson hefur ekki komist almennilega af stað með sænska liðinu Malmö frá því hann kom til félagsins frá Blackburn á Englandi í febrúar.

Hann glímir nú við ný hnémeiðsli og verður frá í einhvern tíma en Fotbollskanalen í Svíþjóð greinir frá.

Miðjumaðurinn hefur glímt við hin ýmsu meiðsli á árinu og mikið misst út. Hann hefur misst af síðustu sjö leikjum og ekki spilað heilan leik á öllu árinu.

Skagamaðurinn hefur komið við sögu í 13 leikjum í sænsku úrvalsdeildinni á tímabilinu en aðeins fjórum sinnum spilað meira en 20 mínútur.

