Benítez orðinn stjóri landsliðsmannsins

Rafael Benítez hefur verið ráðinn nýr knattspyrnustjóri gríska stórveldisins Panathinaikos, sem landsliðsmaðurinn Sverrir Ingi Ingason leikur með.
Benítez tekur við starfinu af Christos Kontis sem var rekinn í gær eftir 3:1-tap fyrir Feyenoord í Evrópudeildinni.
Skrifaði Spánverjinn undir tveggja ára samning með möguleika á árs framlengingu og fær fjórar milljónir evra í árslaun, sem grískir miðlar greina frá að geri Benítez að hæst launaða stjóra í sögu grísku úrvalsdeildarinnar.
Hann var síðast knattspyrnustjóri Celta Vigo á Spáni og hefur komið víða við. Á ferlinum hefur Benítez meðal annars stýrt Liverpool, Real Madríd, Chelsea, Valencia, Napoli, Newcastle United og Everton.