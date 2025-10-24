Íþróttir | Fótbolti | mbl | 24.10.2025 | 12:00

Benítez orðinn stjóri landsliðsmannsins

Rafael Benítez er tekinn við Panathinaikos.
Rafael Benítez er tekinn við Panathinaikos. AFP/Miguel Riopa

Rafael Benítez hefur verið ráðinn nýr knattspyrnustjóri gríska stórveldisins Panathinaikos, sem landsliðsmaðurinn Sverrir Ingi Ingason leikur með.

Benítez tekur við starfinu af Christos Kontis sem var rekinn í gær eftir 3:1-tap fyrir Feyenoord í Evrópudeildinni.

Skrifaði Spánverjinn undir tveggja ára samning með möguleika á árs framlengingu og fær fjórar milljónir evra í árslaun, sem grískir miðlar greina frá að geri Benítez að hæst launaða stjóra í sögu grísku úrvalsdeildarinnar.

Hann var síðast knattspyrnustjóri Celta Vigo á Spáni og hefur komið víða við. Á ferlinum hefur Benítez meðal annars stýrt Liverpool, Real Madríd, Chelsea, Valencia, Napoli, Newcastle United og Everton.

