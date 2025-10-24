Íþróttir | Fótbolti | mbl | 24.10.2025 | 19:23

Danir öruggir eftir stórsigur

Pernille Harder fagnar fyrsta marki Dana í kvöld.
Pernille Harder fagnar fyrsta marki Dana í kvöld. AFP/Antti Aimo-Koivisto

Danir gerðu sér lítið fyrir og burstuðu Finna 6:1 á útivelli í Tampere í kvöld þegar liðin léku þar fyrri leik sinn í umspilinu um sæti í A-deild Þjóðadeildar kvenna í fótbolta.

Miðað við frammistöðu þjóðanna að undanförnu eru þetta ótrúleg úrslit en ljóst er að seinni leikurinn í Danmörku á þriðjudaginn er nánast formsatriði.

Pernille Harder og Sara Holmgaard skoruðu tvö mörk hvor fyrir Dani, Sofie Svava og Emma Snerle eitt hvor en Lotta Lindström náði að koma Finnum á blað á 90. mínútu og minnkaði þá muninn í 5:1.

mbl.is
