Óvænt tap hjá Bandaríkjunum

Bandaríska kvennalandsliðið í knattspyrnu tapaði óvænt fyrir Portúgal, 2:1, í vináttulandsleik í Chester í Pennsylvaníuríki í Bandaríkjunum í nótt.
Er aðeins um þriðja tap Bandaríkjanna undir stjórn Englendingsins Emmu Hayes að ræða en heimakonur byrjuðu hins vegar með besta móti í nótt.
Rose Lavelle braut nefnilega ísinn fyrir Bandaríkin strax á fyrstu mínútu.
Diana Gomes jafnaði metin fyrir Portúgal skömmu fyrir leikhlé og Fatima Pinto tryggði gestunum sigur, þann fyrsta í sögunni gegn Bandaríkjunum, með sigurmarkinu á 72. mínútu.