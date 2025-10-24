Íþróttir | Fótbolti | mbl | 24.10.2025 | 8:31 | Uppfært 8:48

Óvænt tap hjá Bandaríkjunum

Bandarísku leikmennirnir ganga svekktir af velli í leikslok í nótt.
Bandarísku leikmennirnir ganga svekktir af velli í leikslok í nótt. AFP/Heather Barry

Bandaríska kvennalandsliðið í knattspyrnu tapaði óvænt fyrir Portúgal, 2:1, í vináttulandsleik í Chester í Pennsylvaníuríki í Bandaríkjunum í nótt.

Er aðeins um þriðja tap Bandaríkjanna undir stjórn Englendingsins Emmu Hayes að ræða en heimakonur byrjuðu hins vegar með besta móti í nótt.

Rose Lavelle braut nefnilega ísinn fyrir Bandaríkin strax á fyrstu mínútu.

Diana Gomes jafnaði metin fyrir Portúgal skömmu fyrir leikhlé og Fatima Pinto tryggði gestunum sigur, þann fyrsta í sögunni gegn Bandaríkjunum, með sigurmarkinu á 72. mínútu.

mbl.is
