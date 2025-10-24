Íþróttir | Fótbolti | mbl | 24.10.2025 | 20:10

Sannfærandi heimsmeistarar

Alexia Putellas fagnar öðru marka sinna í Málaga í kvöld.
Alexia Putellas fagnar öðru marka sinna í Málaga í kvöld. AFP/Jorge Guerrero

Spænsku heimsmeistarararnir í knattspyrnu standa vel að vígi í undanúrslitum Þjóðadeildar kvenna eftir öruggan sigur á Svíum, 4:0, í fyrri leik liðanna í Málaga í kvöld.

Staðan var orðin 3:0 eftir aðeins 35 mínútur en þá hafði hin magnaða Alexia Putellas skoraði tvö mörk og Claudia Pina eitt.

Pina var svo aftur á ferð þegar hún bætti við fjórða markinu í uppbótartíma leiksins.

Þýskaland vann Frakkland 1:0 í hinu einvíginu fyrr í kvöld en seinni leikir þjóðanna fara fram á þriðjudag og síðan er leikið til úrslita um gull og brons um mánaðamótin nóvember/desember.

mbl.is
