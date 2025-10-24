Trent klár fyrir Barcelona og Liverpool

Enski knattspyrnumaðurinn Trent Alexander-Arnold, hægri bakvörður Real Madríd, hefur jafnað sig á meiðslum sem hafa haldið honum frá keppni undanfarnar fimm vikur og getur því tekið þátt í stórleikjum sem Madrídingar eiga í vændum.
DAZN greinir frá því að Alexander-Arnold, Dani Carvajal og Dean Huijsen geti tekið þátt í stórleiknum gegn Barcelona í El Clásico í spænsku 1. deildinni á sunnudag.
Alexander-Arnold ætti þá að óbreyttu einnig að geta tekið þátt í leik gegn uppeldisfélagi sínu Liverpool í deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu á Anfield þann 6. nóvember.