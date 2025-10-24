Íþróttir | Fótbolti | mbl | 24.10.2025 | 17:00

Yngsti markaskorarinn fór í aðra átt en bræðurnir

Viktor Bjarki Daðason er yngsti íslenski markaskorarinn í Meistaradeildinni.
Viktor Bjarki Daðason er yngsti íslenski markaskorarinn í Meistaradeildinni.

Viktor Bjarki Daðason, yngsti markaskorari Íslands frá upphafi í Meistaradeild Evrópu í handbolta, er úr mikilli íþróttafjölskyldu. Faðir hans Daði Hafþórsson lék lengi með Fram og var í þjálfarateymi liðsins sömuleiðis.

Eldri bræður hans eru handboltamenn. Kristófer Andri Daðason lék m.a. með Aftureldingu, Víkingi og Fram og Arnór Máni er efnilegur handboltamarkvörður hjá Fram.

Viktor þótti sjálfur efnilegur handboltamaður á sínum yngri árum en hann kaus að lokum fótboltann fram yfir handboltann og sér væntanlega ekki eftir því.

Bold í Danmörku fjallar um Viktor og hans fjölskyldu en Viktor er þriðji yngri markaskorarinn í sögu Meistaradeildarinnar.

