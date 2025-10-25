Íþróttir | Fótbolti | mbl | 25.10.2025 | 16:55

Andri Guðjohnsen hetja Blackburn

Andri Lucas Guðjohnsen skoraði sigurmark Blackburn Rovers í dag.
Andri Lucas Guðjohnsen skoraði sigurmark Blackburn gegn Southampton, 2:1, í 12. umferð ensku B-deildarinnar í knattspyrnu í dag.

Blackburn kemur sér því úr fallsæti með sigrinum í dag og situr í 21. sæti deildarinnar með 10 stig.

Í hálfleik var staðan 1:0, Southampton í vil, en á 76. mínútu jafnaði Ryan Alebiosu metin fyrir Blackburn.

Blackburn sótti og sótti í leit að sigurmarki sem kom á 86. mínútu þegar Andri kom boltanum í netið inni í teignum og tryggði Blackburn öll þrjú stigin en þetta er hans fyrsta mark fyrir félagið sem keypti hann af Gent í Belgíu í ágúst.

Southampton reyndi hvað það gat að jafna metin en sú von hvarf á fjórðu mínútu uppbótartíma þegar Brasilíumaðurinn Wellington fékk beint rautt spjald.

Fleiri urðu mörkin ekki og mikilvægur sigur Andra og félaga hans í Blackburn niðurstaðan.

