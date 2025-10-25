De Bruyne gekk tárvotur af vellinum

Napoli er á toppi ítölsku A-deildarinnar í fótbolta eftir 3:1-sigur á Inter Mílanó á heimavelli í dag.
Napoli er með 18 stig á toppi deildarinnar en Inter er í fjórða sæti með 15 stig.
Kevin De Bruyne skoraði fyrsta mark Napoli af vítapunktinum á 33. mínútu en fór af velli vegna meiðsla aftan í læri nokkrum mínútum síðar.
Scott McTominay kom Napoli í 2:0 í upphafi seinni hálfleiks en Hakan Calhanoglu minnkaði muninn í 2:1 af vítapunktinum á 59. mínútu.
Andre-Frank Zambo Anguissa skoraði þriðja mark Napoli á 67. mínútu og leikurinn endaði 3:1.