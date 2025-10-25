Íþróttir | Fótbolti | mbl | 25.10.2025 | 20:40

De Bruyne gekk tárvotur af vellinum

Kevin De Bruyne fór tárvotur af velli.
Kevin De Bruyne fór tárvotur af velli. AFP/Carlo Hermann

Napoli er á toppi ítölsku A-deildarinnar í fótbolta eftir 3:1-sigur á Inter Mílanó á heimavelli í dag.

Napoli er með 18 stig á toppi deildarinnar en Inter er í fjórða sæti með 15 stig. 

Kevin De Bruyne skoraði fyrsta mark Napoli af vítapunktinum á 33. mínútu en fór af velli vegna meiðsla aftan í læri nokkrum mínútum síðar.

Scott McTominay kom Napoli í 2:0 í upphafi seinni hálfleiks en Hakan Calhanoglu minnkaði muninn í 2:1 af vítapunktinum á 59. mínútu.

Andre-Frank Zambo Anguissa skoraði þriðja mark Napoli á 67. mínútu og leikurinn endaði 3:1.

mbl.is
Fleira áhugavert
Ógnarkraftar eyðileggingarinnar Samningur við Skattinn skiptir ekki máli Vísbendingar um mjög háa dánartíðni eftir vistun 29,5 milljarða hagnaður á níu mánuðum
Fleira áhugavert
„Íslensku þjóðinni er ekki sama“ Samningur við Skattinn skiptir ekki máli Mun hafa mikil og neikvæð áhrif á þjóðarbúið Um 16% „íslensks“ saltfisks ekki frá Íslandi