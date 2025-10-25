Íþróttir | Fótbolti | mbl | 25.10.2025 | 11:50

Messi enn og aftur skotskónum í Bandaríkjunum

Messi skoraði tvö mörk í sigri Inter Miami í nótt.
Messi skoraði tvö mörk í sigri Inter Miami í nótt. CARMEN MANDATO/

Lionel Messi var á skotskónum í nótt er Inter Miami sigraði Nashville, 3:1, í 16-liða úrslitum efstu deildar Bandaríkjanna í knattspyrnu í Miami.

Inter Miami er því með tveggja marka forystu í þessari viðureign en liðin mætast aftur næstu helgi.

Messi, sem var markahæsti leikmaður bandarísku deildarinnar á leiktíðinni, skoraði tvö af þremur mörkum Miami í nótt. 

Fyrsta markið kom á 19. mínútu er hann kom boltanum í netið eftir sendingu frá Luis Suárez. Tadeo Allende kom síðan Miami í 2:0 á 62. mínútu áður en Messi bætti við sínu öðru marki á 6. mínútu uppbótartíma.

Hany Mukhtar minnkaði síðan muninn á 11. mínútu uppbótartíma.

Messi hefur átt magnað tímabil með Miami þar sem hann hefur skorað 31 mark og gefið 16 stoðsendingar.


 

