Missir af Él Classico

Brasilíumaðurinn Raphinha mun líklegast missa af leiknum gegn Real Madrid í efstu deild Spánar í knattspyrnu á sunnudaginn vegna meiðsla.
Raphinha þurfti að fara fyrr af æfingu Barcelona í gær vegna meiðsla, rétt fyrir stórleik Barcelona og Real Madrid.
Raphinha, sem hefur ekki spilað með Barcelona síðan í lok september, hefur fengið að æfa með liðinu á ný á síðustu dögum. Hins vegar hrjá meiðslin hann ennþá og mun hann því líklega missa af leiknum gegn Real Madrid á morgun
Um sannarlegan toppslag er að ræða þar sem Madrid er í efsta sæti deildarinnar með 24 stig en Barcelona er rétt á eftir þeim hvítklæddu með 22 stig.
Él Classico, eins og hann er stundum kallaður, er án efa einn stærsti leikur ársins og hefur verið það í óralangan tíma þar sem aðdáendur um allan heim koma saman og horfa á tvö bestu lið heims.
Meiðslalisti Barcelona er langur þar sem Robert Lewandowski, Dani Olmo, Kounde og fleiri eru allir frá vegna meiðsla.
Él Classico er á morgun á Santiago Bernabéu klukkan 15:15.