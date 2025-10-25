Skoraði fyrstur í markveislu í Svíþjóð

Mikael Andersson var enn og aftur á skotskónum í dag er Djurgården sigraði Värnamo, 6:2, í 28. umferð efstu deildar Svíþjóðar í knattspyrnu.
Djurgården er nú komið í 4. sæti deildarinnar og er aðeins þremur stigum frá 3. sæti sem gefur sæti í undankeppni Sambandsdeildar Evrópu.
Mikael var í byrjunarliði Djurgården eins og svo oft áður og skoraði fyrsta mark leiksins er hann kom boltanum í netið á 16. mínútu og rétt fyrir lok fyrri hálfleiks var Djurgården komið í tveggja marka forystu.
Djurgården hélt síðan áfram að skora þar sem Agust Priske bætti við tveimur mörkum á 50. og 52. mínútu, 4:0
Mikeal var síðan tekinn af velli á 67. mínútu en stuttu fyrir það hafði Varnamo minnkað muninn er Ajdin Zeljkovic kom boltanum í netið og á 81. mínútu setti Matias Siltanen, leikmaður Djurgården, boltann í sitt eigið net, 4:2.
Aðeins tveimur mínútum seinna skoraði Jeppe Okkels fimmta mark Djurgården og stuttu eftir það bætti Patric Aslund við sjötta markinu og gulltryggði sigurinn, 6:2.
Fleiri urðu mörkin ekki og Mikael og félagar fagna mikilvægum sigri í virkilega fjörugum leik.
Mikael hefur nú skorað þrjú mörk í tólf leikjum með Djurgården á þessari leiktíð.