25.10.2025

Skoraði fyrstur í markveislu í Svíþjóð

Mikael Anderson skoraði fyrsta mark Djurgårdens í dag.
Mikael Anderson skoraði fyrsta mark Djurgårdens í dag. Ljósmynd/Alex Nicodim

Mikael Andersson var enn og aftur á skotskónum í dag er Djurgården sigraði Värnamo, 6:2, í 28. umferð efstu deildar Svíþjóðar í knattspyrnu.

Djurgården er nú komið í 4. sæti deildarinnar og er aðeins þremur stigum frá 3. sæti sem gefur sæti í undankeppni Sambandsdeildar Evrópu.

Mikael var í byrjunarliði Djurgården eins og svo oft áður og skoraði fyrsta mark leiksins er hann kom boltanum í netið á 16. mínútu og rétt fyrir lok fyrri hálfleiks var Djurgården komið í tveggja marka forystu.

Djurgården hélt síðan áfram að skora þar sem Agust Priske bætti við tveimur mörkum á 50. og 52. mínútu, 4:0

Mikeal var síðan tekinn af velli á 67. mínútu en stuttu fyrir það hafði Varnamo minnkað muninn er Ajdin Zeljkovic kom boltanum í netið og á 81. mínútu setti Matias Siltanen, leikmaður Djurgården, boltann í sitt eigið net, 4:2.

Aðeins tveimur mínútum seinna skoraði Jeppe Okkels fimmta mark Djurgården og stuttu eftir það bætti Patric Aslund við sjötta markinu og gulltryggði sigurinn, 6:2.

Fleiri urðu mörkin ekki og Mikael og félagar fagna mikilvægum sigri í virkilega fjörugum leik.

Mikael hefur nú skorað þrjú mörk í tólf leikjum með Djurgården á þessari leiktíð.

mbl.is
