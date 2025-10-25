Íþróttir | Fótbolti | mbl | 25.10.2025 | 14:20 | Uppfært 14:52

Skoraði og lagði upp í Danmörku

Ísak Snær Þorvaldsson skoraði og lagði upp í tapi gegn …
Ísak Snær Þorvaldsson skoraði og lagði upp í tapi gegn Aalborg í dag. Ólafur Árdal

Ísak Snær Þorvaldsson átti frábæran leik er Lyngby mátti  sætta sig við tap gegn AaB frá Álaborg, 3:2, í 14. umferð dönsku B-deildarinnar í knattspyrnu í dag.

Lyngby er því í 3. sæti deildarinnar með 23 stig á meðan AaB er í 5. sæti með 21 stig.

Ísak Snær var í byrjunarliði Lyngby í dag þar sem lét heldur betur finna fyrir sér er  hann skoraði eitt mark og lagði upp eitt. Nóel Atli Arnórsson var einnig í byrjunarliði Aab og spilaði hann allan leikinn

Lyngby var komið tveimur mörkum undir í hálfleik en á 62. mínútu minnkaði Ísak muninn. Aalborg skoraði hins vegar aftur stuttu seinna en á 82. mínútu lagði Ísak boltann á Fredrik Gytkjær sem kom boltanum í markið.

Því miður urðu mörkin ekki fleiri og þurfti Lyngby að sætta sig við tap í dag, á meðan Nóel og félagar í Aab fagna þremur stigum.

Ísak hefur nú skorað fimm mörk og gefið eina stoðsendingu á þessari leiktíð.

mbl.is
