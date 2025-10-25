Svo kannski kem ég og tek við FH

Björn Daníel Sverrisson fyrirliði FH léksinnsíðastaleik á ferlinum í dagþegar FH og Fram mættust í lokaumferðbestudeildarkarla í fótbolta.
Þar með er glæstum ferli Björns Daníels sem leikmaður lokið en hann er þó ekki hættur öllum afskiptum af fótbolta því á næstu dögum mun ráðast hvað tekur við hjá honum í þeim efnum. Sögusagnir um að hann sé að taka við þjálfun hjá Sindra verða mögulega staðfestar á næstu dögum,“ sagði Björn Daníel þegar mbl.is ræddi við hann eftir síðasta leik sinn fyrir FH.
„Þessi dagur snérist kannski síst um þennan leik í dag. Ég er búinn að vera ofboðslega ánægður með hvað FH hefur lagt í þessa stund. Ég held ég sé búinn að fá þrjár kveðjustundir í dag síðan ég byrjaði að hita upp. Ég geng frá þessum tíma með FH stoltur og þakklátur fyrir allan minn tíma hjá þessu stórkostlega félagi sem FH er,“ sagði Björn Daníel spurður út í daginn og leikinn gegn Fram.
Nú ertu búinn að vera hjá FH í einhver 13 tímabil. Þó að ég viti að allir titlarnir séu ofarlega þá svona þar fyrir utan, hvað stendur helst upp úr á þessum ferli?
„Það er svo margt. Auðvitað titlarnir og síðan bara tíminn með öllum þessum frábæru leikmönnum sem ég hef spilað með síðan ég kom hingað. Ég á eftir að setjast niður almennilega og hugsa um allan tímann sem ég hef verið hérna hjá FH. Þetta eru orðin einhver 13 tímabil.
Það er margt sem stendur upp úr. Maður hefur gengið í gegnum súrt og sætt. Titla, miðjumoð og svo næstum því að falla. Maður kannski sest niður og rýnir í þetta seinna.
Líklega er nauðsynlegt að ég setjist niður með Heimi þjálfara þegar ég rýni í þetta því ég held hann sé búinn að vera með mér í 9 af þessum 13 árum. Þannig ég held að ég og hann þurfum að setjast niður með eina rauðvínsflösku og spjalla um þennan tíma okkar saman,“ - sagði Björn Daníel og undirritaðir lagði áherslu á að það samtal verði tekið upp í ljósi þeirra sögulegu minja sem það gæti fært okkur sem höfum áhuga á fótboltasögu Íslands.
Ef þú ættir að segja frá þínum áhugaverðustu tímapunktum á ferlinum, hvaða atriði myndir þú setja á listann?
„Það er mjög eftirminnilegt þegar ég skoraði 4 mörk árið 2013, hjólhestaspyrnan í Evrópukeppni á móti Genk á útivelli. Þegar ég klikkaði á chip-skoti á móti ÍA í fallbaráttuleik. Þetta er svo mikið af atriðum sem ég gæti sagt þér frá.
Fyrsti leikurinn að koma inn á gegn HK árið 2008 er stórt móment. Síðan að hafa verið í byrjunarliðinu næstu 10 leiki þar á eftir þegar ég átti ekki einu sinni von á því að fá tækifærið í þessum leik á móti HK. Að spila á móti Aston Villa á Villa Park aðeins 18 ára gamall. Þetta situr allt í minningabankanum.
Síðan eru auðvitað líka móment úr atvinnumennskunni sem eru samt minna spennandi heldur en þessi frábæri tími sem ég hef átt hjá þessu frábæra félagi.“
Eitthvað hefur verið talað um að þú sért á leiðinni í Sindra sem hugsanlega spilandi þjálfari. Er eitthvað til í því?
„Ég er allavegana hættur að spila fótbolta. Ég mun ekki spila meira sem leikmaður. En þetta kemur allt í ljós á næstu 10 dögum. Eigum við ekki að segja það að þá verði sögusagnir líklegast staðfestar. En það er mjög líklegt að ég sé að snúa mér að þjálfun og sjá hvort það sé eitthvað sem ég hef gaman af og einnig hvort ég kunni eitthvað í því.
Síðustu ár hef ég fengið meiri áhuga á þjálfun. Ég tel mig vita eitthvað um hvað fótbolti snýst og hef ákveðnar hugmyndir um hvernig ég vil spila fótbolta og það verður bara gaman að prófa það einhvers staðar.“
Nú ertu búinn að vera með Heimi sem þjálfara í öll þessi ár. Ertu þá ekki undir miklum áhrifum af hans leikaðferðum og hans mest notuðu 4-4-2 leikaðferð?
„Nei nei, ekkert endilega. Hann hefur samt prófað alls konar á meðan hann hefur þjálfað mig. Við höfum verið í 4-3-3, 3-4-3 og 4-4-2. Ég held þetta snúist alltaf um það sama án þess að ég sé einhver heimsklassa þjálfari, að þetta snýst um hvaða leikmenn þú ert með í höndunum. Þegar ég fer í eitthvað þjálfarastarf að þá þarf ég að skoða það. Ég er bara spenntur fyrir komandi tímum. Svo kannski kem ég og tek við FH einhvern tíma,“ sagði Björn Daníel í samtali við mbl.is.