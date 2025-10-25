Vill vera áfram á Spáni

Knattspyrnumaðurinn Marcus Rashford, sem leikur með Barcelona að láni frá Manchester United, segist vilja vera áfram á Spáni eftir að samningur liðanna rennur úr gildi.
„Mér líður vel hér og mér líkar vel við þetta lið og ég held að fyrir alla sem hafa gaman af fótbolta sé Barcelona eitt af stærstu liðunum í sögu fótboltans. Það er algjör heiður að fá að spila hérna.
Rashford sem hefur verið hjá United síðan árið 2005, þegar hann var þar í yngri flokkum liðsins, var lánaður til Aston Villa í fyrra og síðan til Barcelona í sumar.
Barcelona hefur þann möguleika að kaupa Rashford af United fyrir 28 milljónir punda en eflaust mun þetta verðmiði hækka örlítið.
Rashford er 27 ára og hefur byrjað þessa leiktíð af krafti þar sem hann hefur skorað fimm mörk í tólf leikjum.