Albert skoraði – Sverrir fyrirliði

Sverrir Ingi Ingason var fyrirliði Panathinaikos í dag.
Albert Guðmundsson skoraði fyrra mark Fiorentina í 2:2-jafntefli liðsins gegn Bologna í ítölsku A-deildinni í fótbolta í kvöld.

Fiorentina er í 18. sæti, fallsæti, með fjögur stig eftir átta leiki.

Fiorentina var 2:0 undir þegar liðið fékk vítaspyrnu sem Albert skoraði úr. Samherji Alberts, Moise Kean, fiskaði vítaspyrnu í uppbótartíma seinni hálfleiks, tók spyrnuna sjálfur og skoraði. Lokatölur 2:2.

Sverrir Ingi Ingason var fyrirliði Panathinaikos og spilaði allan leikinn í 2:0-sigri liðsins gegn Asteras Tripolis í fyrsta leik Rafa Benítez sem stjóra liðsins.

Panathinaikos er í fimmta sæti deildarinnar með tólf stig eftir sjö leiki.

