Íþróttir | Fótbolti | mbl | 26.10.2025 | 21:09

Fara Tómas og félagar í sögubækurnar?

Tómas Bent Magnússon gekk til liðs við Hearts í Skotlandi …
Tómas Bent Magnússon gekk til liðs við Hearts í Skotlandi í sumar. Ljósmynd/Hearts

Tóm­as Bent Magnús­son og félagar í Hearts unnu frækinn 3:1-sigur á Celtic í toppslagnum í skosku deildinni í dag.

Hearts er með 25 stig á toppi deildarinnar og með átta stiga forskot á Celtic þegar níu umferðir eru búnar.

Í 40 ár hafa stórliðin í Glasgow, Celtic og Rangers, skipst á að vinna skosku deildina en það gæti breyst í ár. Það eru 29 leikir eftir og allt of snemmt að fagna sigri en miðað við þessa byrjun geta stuðningsmenn Hearts látið sig dreyma.

Hearts hefur ekki tapað leik á tímabilinu og hefur mætt bæði Celtic og Rangers.

Tómas kom inn á af varamannabekknum undir lok leiks í dag.

mbl.is
Fleira áhugavert
Ógnarkraftar eyðileggingarinnar Sér ekki fyrir sér að snúa aftur í pólitík Mun hafa mikil og neikvæð áhrif á þjóðarbúið Xi og Halla endurnýjuðu samning
Fleira áhugavert
Vinnustöðvunum aflýst Olíufélögin náðu betri samningum Hefði viljað sjá Leaves fara lengra Myndskeið: Halla fór víða í Kína