Fara Tómas og félagar í sögubækurnar?

Tómas Bent Magnússon og félagar í Hearts unnu frækinn 3:1-sigur á Celtic í toppslagnum í skosku deildinni í dag.
Hearts er með 25 stig á toppi deildarinnar og með átta stiga forskot á Celtic þegar níu umferðir eru búnar.
Í 40 ár hafa stórliðin í Glasgow, Celtic og Rangers, skipst á að vinna skosku deildina en það gæti breyst í ár. Það eru 29 leikir eftir og allt of snemmt að fagna sigri en miðað við þessa byrjun geta stuðningsmenn Hearts látið sig dreyma.
Hearts hefur ekki tapað leik á tímabilinu og hefur mætt bæði Celtic og Rangers.
Tómas kom inn á af varamannabekknum undir lok leiks í dag.