Íþróttir | Fótbolti | mbl | 26.10.2025 | 19:10

Hádramatík í El Clásico

Leikmenn Real Madrid að fagna í leikslok.
Leikmenn Real Madrid að fagna í leikslok. AFP/Oscar del Pozo

Real Madrid hafði betur gegn Barcelona, 2:1, þegar stórliðin mættust í Madrid í 1. deild karla í knattspyrnu á Spáni í dag.

Madrid er á toppi deildarinnar með 27 stig og Barcelona í öðru sæti með 22 stig.

Eftir aðeins tvær mínútur var vítaspyrna dæmd þegar Vinicius Jr. fór niður í teignum eftir að hafa sparkað í Lamine Yamal í baráttu um boltann en eftir VAR-skoðun fékk Real ekki víti.

Nokkrum mínútum síðar setti Kylian Mbappé boltann í markið en markið var dæmt af vegna rangstöðu og staðan 0:0. Eftir þessa dramatík kom Mbappé Real yfir á 22. mínútu eftir stoðsendingu frá Jude Bellingham.

Real Madrid að fagna marki Kylian Mbappe í dag.
Real Madrid að fagna marki Kylian Mbappe í dag. AFP/Oscar del Pozo

Fermin Lopez jafnaði metin fyrir Barcelona á 38. mínútu eftir stoðsendingu frá Marcus Rashford en Bellingham kom Real aftur yfir á 43. mínútu og staðan var 2:1 fyrir Real í hálfleik.

Seinni hálfleikurinn byrjaði með látum en á 50. mínútu fékk Real vítaspyrnu sem Wojciech Szczesny varði frá Mbappé og staðan enn 2:1.

Wojciech Szczesny að verja spyrnuna frá Kylian Mbappé.
Wojciech Szczesny að verja spyrnuna frá Kylian Mbappé. AFP/Oscaer del Pozo

Á lokamínútum leiksins fékk Pedri, leikmaður Barcelona, sitt annað gula spjald og þar með rautt og Barcelona kláraði leikinn manni færri.

mbl.is
Fleira áhugavert
Segir Japani líta til Íslands í jafnréttismálum Olíufélögin náðu betri samningum „Þegar gerð eru mistök, leiðréttir maður þau“ Sér ekki fyrir sér að snúa aftur í pólitík
Fleira áhugavert
Um 16% „íslensks“ saltfisks ekki frá Íslandi Xi og Halla endurnýjuðu samning Geimurinn, gervihnettirnir og Gyllta hvelfingin Segir Japani líta til Íslands í jafnréttismálum