Hádramatík í El Clásico

Real Madrid hafði betur gegn Barcelona, 2:1, þegar stórliðin mættust í Madrid í 1. deild karla í knattspyrnu á Spáni í dag.
Madrid er á toppi deildarinnar með 27 stig og Barcelona í öðru sæti með 22 stig.
Eftir aðeins tvær mínútur var vítaspyrna dæmd þegar Vinicius Jr. fór niður í teignum eftir að hafa sparkað í Lamine Yamal í baráttu um boltann en eftir VAR-skoðun fékk Real ekki víti.
Nokkrum mínútum síðar setti Kylian Mbappé boltann í markið en markið var dæmt af vegna rangstöðu og staðan 0:0. Eftir þessa dramatík kom Mbappé Real yfir á 22. mínútu eftir stoðsendingu frá Jude Bellingham.
Fermin Lopez jafnaði metin fyrir Barcelona á 38. mínútu eftir stoðsendingu frá Marcus Rashford en Bellingham kom Real aftur yfir á 43. mínútu og staðan var 2:1 fyrir Real í hálfleik.
Seinni hálfleikurinn byrjaði með látum en á 50. mínútu fékk Real vítaspyrnu sem Wojciech Szczesny varði frá Mbappé og staðan enn 2:1.
Á lokamínútum leiksins fékk Pedri, leikmaður Barcelona, sitt annað gula spjald og þar með rautt og Barcelona kláraði leikinn manni færri.