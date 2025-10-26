Kristian skoraði gegn sínu gamla liði

Kristian Nökkvi Hlynsson skoraði eftir aðeins 4 mínútna leik í 3:2 tapi Twente á heimavelli gegn sínum gömlu félögum í Ajax í hollensku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag.
Kristian sem gekk til liðs við Ajax 16 ára gamall var samningsbundinn Ajax á árunum 2020 til 2025, byrjaði í unglinga- og varaliði félagsins en lék sinn fyrsta leik fyrir aðalliðið í lok árs 2021.
Tímabilið 2023 til 2024 var Kristian fastamaður í liði Ajax þar sem hann skoraði 7 mörk í 33 leikjum í öllum keppnum.
Kristian lék á láni með Spörtu í Rotterdam síðari hluta síðustu leiktíðar en skipti yfir til Twente í júlí síðastliðnum.
Kristian sem hefur fengið stærra hlutverk í landsliði Íslands að undanförnu skoraði jöfnunarmark í 2:2 jafntefli Íslands gegn Frakklandi á Laugardalsvelli í október og í 5:0 sigrinum gegn Aserbaídsjan í september.
Mark Kristjáns má sjá í myndskeiðinu hér að neðan.