Meiðslavandræði hjá Brann

Brann mætir Rosenborg í dag á útivelli í norsku úrvalsdeild karla í fótbolta. Ljóst er að Freyr Alexandersson þjálfari Brann þarf að púsla saman nýju liði, en hann verður án lykilmanna í dag.
Brann er í 3. sæti deildarinnar, tíu stigum á eftir toppliði Viking og sex stigum frá Bödo Glimt sem er í 2. sæti, en Brann og Bödo hafa bæði spilað tveimur leikjum færra en toppliðið.
Norski miðilinn Nettavisen greinir frá meiðslavandræðum hjá Brann í aðdraganda leiksins. Brann verður án þeirra Niklas Castro og Felix Horn Myhre gegn Rosenborg og Daninn Lungi Sørensen er tæpur.
Markahæsti leikmaður liðsins, íslenski landsliðsmaðurinn Sævar Atli Magnússon, er frá út tímabilið vegna hnémeiðsla sem hann hlaut í landsleik Íslands gegn Frakklandi fyrr í mánuðinum.
Hinn Íslendingurinn í liðinu, Eggert Aron Guðmundsson, er í fullu fjöri og má búast við því að hann verði í byrjunarliði Brann.