Íþróttir | Fótbolti | mbl | 26.10.2025 | 19:40 | Uppfært 20:54

Myndskeið: Laglegt mark Kolbeins

Kolbeinn Þórðarson skoraði í dag.
Kolbeinn Þórðarson skoraði í dag. Ljósmynd/Gautaborg

Kolbeinn Þórðarson skoraði í 3:0-sigri Gautaborgar gegn Halmstad í sænsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag.

Gautaborg er í fjórða sæti deildarinnar með 47 stig og Halmstad er í ellefta sæti með 31 stig.

Kolbeinn spilaði 80 mínútur í leiknum og skoraði annað mark Gautaborgar í sigrinum.

Gísli Eyjólfsson var ónotaður varamaður hjá Halmstad í dag.

mbl.is
Fleira áhugavert
„Íslensku þjóðinni er ekki sama“ Sér ekki fyrir sér að snúa aftur í pólitík Fjölskyldan flaut tugi metra með snjóflóðinu Geimurinn, gervihnettirnir og Gyllta hvelfingin
Fleira áhugavert
Vinnustöðvunum aflýst Hefði viljað sjá Leaves fara lengra Vinna sex daga vikunnar til að verja þorpið Um 16% „íslensks“ saltfisks ekki frá Íslandi