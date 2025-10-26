Myndskeið: Laglegt mark Kolbeins

Kolbeinn Þórðarson skoraði í 3:0-sigri Gautaborgar gegn Halmstad í sænsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag.
Gautaborg er í fjórða sæti deildarinnar með 47 stig og Halmstad er í ellefta sæti með 31 stig.
Kolbeinn spilaði 80 mínútur í leiknum og skoraði annað mark Gautaborgar í sigrinum.
2-0 Blåvitt! Kolbeinn Thórdarson med en soloprestation i straffområdet 🔵 ⚪
Gísli Eyjólfsson var ónotaður varamaður hjá Halmstad í dag.