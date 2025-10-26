Sauð upp úr eftir El Clásico

Það hitnaði mjög í kolunum þegar leikur Real Madrid gegn Barcelona, svokallaður El Clásico, í 1. deild karla í knattspyrnu á Spáni var flautaður af í dag.
Hinn 33 ára gamli Daniel Carvajal í Real átti orðaskipti við 18 ára gamla Lamine Yamal í Barcelona sem ætlaði að elta hann en liðsfélagi Carvajal, Camavinga, steig fyrir.
Þá hópuðust leikmenn liðanna ásamt starfsfólki og dómurum leiksins að þeim og meðal annars reyndi Vinícius Jr. að elta Yamal af velli en var stöðvaður.
Carvajal, Vini Jr & co vs Lamine Yamal after El Clásico: “You speak too much. Speak now”. 🚨@defcentral 🎥 pic.twitter.com/BSgOX9hdws— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 26, 2025