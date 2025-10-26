Íþróttir | Fótbolti | mbl | 26.10.2025 | 23:00

Sauð upp úr eftir El Clásico

Soto Grado, dómari leiksins, þurfti tíu sinnum að sýna gula …
Soto Grado, dómari leiksins, þurfti tíu sinnum að sýna gula spjaldið og tvisvar sinnum rauða spjaldið. AFP/Oscar del Pozo

Það hitnaði mjög í kolunum þegar leikur Real Madrid gegn Barcelona, svokallaður El Clásico, í 1. deild karla í knattspyrnu á Spáni var flautaður af í dag.

Hinn 33 ára gamli Daniel Carvajal í Real átti orðaskipti við 18 ára gamla Lamine Yamal í Barcelona sem ætlaði að elta hann en liðsfélagi Carvajal, Camavinga, steig fyrir.

Þá hópuðust leikmenn liðanna ásamt starfsfólki og dómurum leiksins að þeim og meðal annars reyndi Vinícius Jr. að elta Yamal af velli en var stöðvaður.

mbl.is
Fleira áhugavert
Um 16% „íslensks“ saltfisks ekki frá Íslandi Myndskeið: Halla fór víða í Kína Mun hafa mikil og neikvæð áhrif á þjóðarbúið Grindvíkingar gáttaðir á breska ríkisútvarpinu
Fleira áhugavert
Hefði viljað sjá Leaves fara lengra Fjölskyldan flaut tugi metra með snjóflóðinu Segir Japani líta til Íslands í jafnréttismálum Geimurinn, gervihnettirnir og Gyllta hvelfingin