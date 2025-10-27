Íþróttir | Fótbolti | mbl | 27.10.2025 | 21:43

Brjálaðist og vill fara

Vinícius Júnior brjálaður eftir að hafa labbað framhjá Xabi Alonso …
Vinícius Júnior brjálaður eftir að hafa labbað framhjá Xabi Alonso í kjölfar þess að vera skipt af velli. AFP

Brasilíski knattspyrnumaðurinn Vinícius Júnior, sóknarmaður Real Madríd, var brjálaður yfir því að vera skipt af velli í 2:1-sigri liðsins á Barcelona í El Clásico í spænsku 1. deildinni í gær.

„Það er alltaf ég! Ég ætla burt frá liðinu! Það er betra að ég fari, ég er á förum,“ sagði Vinícius þegar honum var skipt af velli, en hljóðnemar sjónvarpsstöðvarinnar DAZN náðu orðum Brassans á upptöku.

Hádramatík í El Clásico
Hádramatík í El Clásico

Xabi Alonso, knattspyrnustjóri Real Madríd, var spurður út í viðbrögð Vinícius á fréttamannafundi eftir leikinn.

„Ég einbeiti mér að fjölda jákvæðra hluta í leiknum og jákvæðum hlutum frá Vini. Við munum auðvitað ræða um viðbrögð hans,“ sagði Alonso.

