Brjálaðist og vill fara

Brasilíski knattspyrnumaðurinn Vinícius Júnior, sóknarmaður Real Madríd, var brjálaður yfir því að vera skipt af velli í 2:1-sigri liðsins á Barcelona í El Clásico í spænsku 1. deildinni í gær.
„Það er alltaf ég! Ég ætla burt frá liðinu! Það er betra að ég fari, ég er á förum,“ sagði Vinícius þegar honum var skipt af velli, en hljóðnemar sjónvarpsstöðvarinnar DAZN náðu orðum Brassans á upptöku.
Xabi Alonso, knattspyrnustjóri Real Madríd, var spurður út í viðbrögð Vinícius á fréttamannafundi eftir leikinn.
„Ég einbeiti mér að fjölda jákvæðra hluta í leiknum og jákvæðum hlutum frá Vini. Við munum auðvitað ræða um viðbrögð hans,“ sagði Alonso.