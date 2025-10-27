Íþróttir | Fótbolti | mbl | 27.10.2025 | 14:14

Kevin De Bruyne verður lengi frá keppni

Kevin De Bruyne haltrar af velli um helgina.
Kevin De Bruyne haltrar af velli um helgina. AFP/Carlo Hermann

Belgíski knattspyrnumaðurinn Kevin De Bruyne verður frá næstu mánuðina en hann haltraði af velli á 37. mínútu þegar lið hans Napoli lagði Inter Mílanó að velli, 3:1, í Napólí á laugardaginn.

Leiknum lauk með öruggum sigri Ítalíumeistaranna í Napoli, 3:1, en De Bruyne tognaði aftan í læri í leiknum eftir að hafa komið sínu liði yfir með marki úr vítaspyrnu á 33. mínútu.

Félagið birti fréttatilkynningu á heimasíðu sinni í morgun þar sem kom meðal annars fram að De Bruyne yrði frá keppni í langan tíma vegna meiðslanna.

Miðjumaðurinn hefur verið mikið meiddur á síðustu árum, en hann missti af 12 leikjum með City vegna meiðsla aftan í læri á síðustu leiktíð og 30 leikjum City tímabilið 2023-24, vegna meiðsla aftan í læri.

mbl.is
Fleira áhugavert
60 bíla röð frá Skútuvogi upp á Sæbraut Heimsókn Höllu til Kína tímanna tákn Útlitið betra á höfuðborgarsvæðinu en óvissa mikil Mæðgin á húsbíl urðu innlyksa
Fleira áhugavert
Fjölskyldan flaut tugi metra með snjóflóðinu Hefði viljað sjá Leaves fara lengra Kostaði 21 milljón króna Rússar grunaðir um njósnir í flaki Estonia