Kevin De Bruyne verður lengi frá keppni

Belgíski knattspyrnumaðurinn Kevin De Bruyne verður frá næstu mánuðina en hann haltraði af velli á 37. mínútu þegar lið hans Napoli lagði Inter Mílanó að velli, 3:1, í Napólí á laugardaginn.
Leiknum lauk með öruggum sigri Ítalíumeistaranna í Napoli, 3:1, en De Bruyne tognaði aftan í læri í leiknum eftir að hafa komið sínu liði yfir með marki úr vítaspyrnu á 33. mínútu.
Félagið birti fréttatilkynningu á heimasíðu sinni í morgun þar sem kom meðal annars fram að De Bruyne yrði frá keppni í langan tíma vegna meiðslanna.
Miðjumaðurinn hefur verið mikið meiddur á síðustu árum, en hann missti af 12 leikjum með City vegna meiðsla aftan í læri á síðustu leiktíð og 30 leikjum City tímabilið 2023-24, vegna meiðsla aftan í læri.