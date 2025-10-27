Íþróttir | Fótbolti | mbl | 27.10.2025 | 12:50 | Uppfært 13:06

Rekinn eftir átta leiki án sigurs

Igor Tudor í síðasta leiknum með Juventus í gær.
Igor Tudor í síðasta leiknum með Juventus í gær. AFP/Isabella Bonotto

Ítalska félagið Juventus hefur rekið knattspyrnustjórann Igor Tudor eftir slæma byrjun á keppnistímabilinu.

Juventus hefur leikið átta leiki í röð án sigurs og ekki náð að skora mark í fjórum þeirra en liðið er í áttunda sæti ítölsku A-deildarinnar eftir átta umferðir.

Tudor hafði ekki verið lengi í starfi en hann var ráðinn til Juventus í mars á þessu ári þegar Thiago Motta var sagt upp störfum.

Nú hefur félagið í fyrsta skipti í sögunni rekið knattspyrnustjóra sína þrjú ári í röð en áður hlaut Massimiliano Allegri sömu örlög.

Unglingaliðsþjálfarinn Massimiliano Brambilla mun stýra Juventus þegar liðið mætir Udinese á miðvikudagskvöldið.

mbl.is
