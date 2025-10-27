Reyna aftur að ná í íslenska framherjann

Sænska knattspyrnufélagið Djurgården ætlar sér að gera aðra tilraun til að krækja í sóknarmanninn Stefán Inga Sigurðarson frá Sandefjord í Noregi.
Stefán hefur átt mjög gott tímabil með Sandefjord og er þriðji markahæsti leikmaður norsku úrvalsdeildarinnar með 13 mörk.
Litlu munað að hann færi til Djurgården í sumar en ekkert varð af því.
Aftonbladet segir í dag að Stokkhólmsfélagið hafi mikinn áhuga á að ná í Stefán og Bosse Andersson hafi þegar farið til Noregs til að fylgjast með honum.
Stefán er samningsbundinn Sandefjord til loka tímabilsins 2027 og Svíarnir þurfa því að greiða talsvert fyrir hann.