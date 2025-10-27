Íþróttir | Fótbolti | mbl | 27.10.2025 | 23:30

Rodgers hættur – reynslubolti tekur við

Brendan Rodgers sagði starfi sínu lausu í kvöld.
Brendan Rodgers sagði starfi sínu lausu í kvöld. AFP/Andy Buchanan

Brendan Rodgers hefur óvænt sagt starfi sínu sem knattspyrnustjóri Skotlandsmeistara Celtic lausu. Gamla kempan Martin O’Neill tekur tímabundið við starfinu af honum.

Rodgers tók við sem stjóri Celtic að nýju árið 2023 og vann skosku úrvalsdeildina 2024 og 2025. Einnig hafði hann gert liðið að Skotlandsmeisturum árin 2017 og 2018.

Gengið hefur hins vegar ekki verið gott á yfirstandandi tímabili þar sem Celtic er átta stigum á eftir toppliði Hearts eftir 3:1-tap í viðureign liðanna um helgina.

Tómas Bent Magnússon er leikmaður Hearts og tók þátt í sigrinum frækna í Edinborg.

Fyrsta starfið í sex ár

O’Neill, sem er 73 ára gamall, var síðast knattspyrnustjóri Nottingham Forest árið 2019 en hann hefur sömuleiðis áður stýrt Celtic, frá 2000 til 2005.

Undir stjórn O’Neills vann liðið skoska meistaratitilinn þrisvar, skosku bikarkeppnina þrisvar og skoska deildabikarinn einu sinni.

Shaun Maloney, fyrrverandi leikmaður Celtic, verður honum til aðstoðar.

