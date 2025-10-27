Íþróttir | Fótbolti | mbl | 27.10.2025 | 20:33

Þarf undir hnífinn

Spænski knattspyrnumaðurinn Dani Carvajal, fyrirliði Real Madríd, þarf að gangast undir skurðaðgerð vegna meiðsla á hné og verður af þeim sökum frá um skeið.

Í tilkynningu frá félaginu sagði að skoðanir læknateymis Real Madríd hafi komið í ljós að laust brjósk væri að finna í hnélið Carvajals og að því þyrfti hann að gangast liðspeglun.

Carvajal, sem er 33 ára gamall hægri bakvörður, hefur spilað átta leiki fyrir liðið á yfirstandandi tímabili en í tilkynningunni kom ekki fram hversu lengi hann mætti eiga von á að vera frá æfingum og keppni.

Real Madríd endurheimti nýverið annan hægri bakvörð, Trent Alexander-Arnold, úr meiðslum auk þess sem miðjumaðurinn Federico Valverde hefur leyst af í stöðunni, til að mynda um helgina í 2:1-sigri á Barcelona í El Clásico.

