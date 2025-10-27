Veðmálaskandall skekur Tyrkland

Knattspyrnusamband Tyrklands í samvinnu við lögregluyfirvöld þar í landi hafa varpað ljósi á tíð veðmál atvinnudómara í knattspyrnu á leiki. Alls hafa 152 tyrkneskir dómarar veðjað á leiki.
Ibrahim Haciosmanoglu, forseti knattspyrnusambandsins, stóð fyrir fréttamannafundi í dag þar sem hann tilkynnti um niðurstöður rannsóknar á veðmálum atvinnudómara í Tyrklandi.
„Af 571 atvinnudómara í atvinnudeildum okkar eru 371 þeirra með aðgang á veðmálasíðum og 152 dómarar veðja reglulega á leiki,“ sagði Haciosmanoglu.
Hét hann því að sambandið myndi vinna ötullega að því að stemma stigu við spillingu innan tyrknesku knattspyrnunnar og refsa téðum dómurum með viðeigandi hætti, þar á meðal með bönnum.