28.10.2025

Gefast ekki upp á íslenska framherjanum

Stefán Ingi Sigurðarson er eftirsóttur.
Stefán Ingi Sigurðarson er eftirsóttur. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Sænska félagið Djurgården hefur enn mikinn áhuga á að kaupa framherjann Stefán Inga Sigurðarson af Sandefjord, þar sem hann hefur raðað inn mörkum.

Djurgården reyndi að kaupa Sigurð í sumarglugganum en það tókst ekki. Aftonbladet greinir frá að sænska félagið hafi enn mikinn áhuga á Stefáni og að Bosse Andersson, yfirmaður íþróttamála hjá Djurgården, hafi farið til Noregs og horft á nokkra leiki Stefáns.

Þá greinir miðilinn frá því að Stefán sjálfur hafi áhuga á að færa sig um set. Landsliðsmaðurinn Mikael Anderson leikur með Djurgården, sem er í fimmta sæti sænsku úrvalsdeildarinnar þegar tvær umferðir eru eftir.

Stefán er langmarkahæsti leikmaður Sandefjord á leiktíðinni með 13 mörk. Næstu menn eru með fimm. Liðið er í fimmta sæti norsku úrvalsdeildarinnar. 

