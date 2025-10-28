Gísli á heimleið?

Gísli Eyjólfsson, miðjumaður í fótbolta, er á heimleið en hann hefur leikið með Halmstad í Svíþjóð undanfarin tvö tímabil.
Fótbolti.net greinir frá. Hinn 31 árs gamli Gísli kom til Halmstad frá Breiðabliki og hefur leikið tæplega 50 deildarleiki með liðinu.
Samkvæmt netmiðlinum eru ÍA og Breiðablik líklegustu áfangastaðir Gísla en eiginkona hans er frá Akranesi og voru þau nálægt því að flytja á Skagann, áður en símtalið frá Halmstad barst.
Gísli hefur skorað eitt mark í 47 deildarleikjum með Halmstad. Hann hefur skorað 31 mark í 159 leikjum í efstu deild Íslands. Allir leikirnir eru með Breiðabliki, fyrir utan þrjá með Víkingi frá Ólafsvík árið 2016.