Íþróttir | Fótbolti | mbl | 28.10.2025 | 21:34

Grátlegt hjá Elísabetu

Tessa Wullaert fagnar öðru marki sínu í kvöld.
Tessa Wullaert fagnar öðru marki sínu í kvöld. AFP/Virginie Lefour

Kvennalandslið Belgíu í knattspyrnu, sem Elísabet Gunnarsdóttir þjálfar, er fallið niður í B-deild Þjóðadeildarinnar þrátt fyrir að hafa unnið síðari leik liðsins gegn Írlandi 2:1 í umspili um sæti í A-deild í kvöld.

Írland vann fyrri leikinn á Írlandi 4:2 og einvígið því samanlagt 5:4. Heldur Írland sæti sínu í A-deild fyrir vikið.

Írar voru því í góðri stöðu fyrir síðari leikinn í kvöld en gamanið kárnaði þegar Tessa Wullaert skoraði tvívegis fyrir Belgíu í fyrri hálfleik og staðan því skyndilega orðin samanlagt jöfn, 4:4.

Þegar Belgía virtist vera að knýja fram framlengingu minnkaði Abbie Larkin muninn fyrir Írland á lokamínútunni og tryggði gestunum þannig sigurinn í einvíginu.

mbl.is
Fleira áhugavert
Melissa stefnir á Kúbu: Mikið tjón á Jamaíka Löng bið á Læknavaktinni Ofankoman meiri en Veðurstofan gerði ráð fyrir Snjóruðningur hófst klukkan 4: Um 30 tæki notuð
Fleira áhugavert
„Kom aðeins aftan að okkur“ Lögregla grípur til lokana: Tugir bíla fastir Gámaflutningabíll spólaði í brekkunni Fella niður helming flugferða