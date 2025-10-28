Grátlegt hjá Elísabetu

Kvennalandslið Belgíu í knattspyrnu, sem Elísabet Gunnarsdóttir þjálfar, er fallið niður í B-deild Þjóðadeildarinnar þrátt fyrir að hafa unnið síðari leik liðsins gegn Írlandi 2:1 í umspili um sæti í A-deild í kvöld.
Írland vann fyrri leikinn á Írlandi 4:2 og einvígið því samanlagt 5:4. Heldur Írland sæti sínu í A-deild fyrir vikið.
Írar voru því í góðri stöðu fyrir síðari leikinn í kvöld en gamanið kárnaði þegar Tessa Wullaert skoraði tvívegis fyrir Belgíu í fyrri hálfleik og staðan því skyndilega orðin samanlagt jöfn, 4:4.
Þegar Belgía virtist vera að knýja fram framlengingu minnkaði Abbie Larkin muninn fyrir Írland á lokamínútunni og tryggði gestunum þannig sigurinn í einvíginu.