Heimsmeistararnir í úrslit

Ríkjandi heimsmeistarar Spánar tryggðu sér í kvöld sæti í úrslitaleik A-deildar Þjóðadeildar kvenna í knattspyrnu með því að leggja Svíþjóð að velli, 1:0, í síðari leik liðanna í undanúrslitum í Gautaborg í kvöld.
Spánn vann þar með einvígið örugglega, 5:0, eftir að hafa unnið fyrri leikinn á heimavelli 4:0.
Alexia Putellas skoraði sigurmark Spánverja í leiknum í kvöld þegar stundarfjórðungur lifði leiks.
Spánn mætir annað hvort Frakklandi eða Þýskalandi í úrslitaleiknum í næsta mánuði.
Þau mætast í síðari leik sínum í Caen í kvöld en Þýskaland vann fyrri leikinn á heimavelli 1:0.