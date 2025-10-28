Íþróttir | Fótbolti | mbl | 28.10.2025 | 20:20

Heimsmeistararnir í úrslit

Alexia Putellas fagnar marki í fyrri leik liðanna á föstudag.
Alexia Putellas fagnar marki í fyrri leik liðanna á föstudag. AFP/Jorge Guerrero

Ríkjandi heimsmeistarar Spánar tryggðu sér í kvöld sæti í úrslitaleik A-deildar Þjóðadeildar kvenna í knattspyrnu með því að leggja Svíþjóð að velli, 1:0, í síðari leik liðanna í undanúrslitum í Gautaborg í kvöld.

Spánn vann þar með einvígið örugglega, 5:0, eftir að hafa unnið fyrri leikinn á heimavelli 4:0.

Alexia Putellas skoraði sigurmark Spánverja í leiknum í kvöld þegar stundarfjórðungur lifði leiks.

Spánn mætir annað hvort Frakklandi eða Þýskalandi í úrslitaleiknum í næsta mánuði.

Þau mætast í síðari leik sínum í Caen í kvöld en Þýskaland vann fyrri leikinn á heimavelli 1:0.

