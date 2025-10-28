Lætur Rodgers heyra það

Dermot Desmond, einn eigenda skoska knattspyrnustórveldisins Celtic, er allt annað en sáttur við Brendan Rodgers en Rodgers sagði starfi sínu lausu sem knattspyrnustjóri liðsins í gær.
Í kjölfarið sendi Desmond frá sér yfirlýsingu þar sem hann lýsti yfir vonbrigðum með vinnubrögð norðurírska stjórans.
„Þegar við fengum Brendan aftur til félagsins fyrir tveimur árum ríkti mikið traust okkar á milli. Því miður hefur hann brotið það traust. Í júní ræddum við saman um nýjan samning og Brendan sagðist þurfa hugsa málið.
Hann kvartaði svo í fjölmiðlum á næsta blaðamannafundi og sagðist ekkert hafa heyrt í okkur. Hann sagði svo margt í fjölmiðlum í kjölfarið sem var ekki rétt. Við ráðfærðum okkur við hann í hvert skipti sem við keyptum eða seldum leikmenn. Hann fékk lokaorðið.
Það eru mikil vonbrigði að sjá hann fara með rangt mál hvað eftir annað á blaðamannafundum. Það er ljóst að hann var aðeins að hugsa um sjálfan sig og búið til eitrað andrúmsloft í kringum félagið,“ kemur m.a. fram í yfirlýsingunni.
Gamla kempan Martin O’Neill tekur tímabundið við starfinu af honum.
Rodgers tók við sem stjóri Celtic að nýju árið 2023 og vann skosku úrvalsdeildina 2024 og 2025. Einnig hafði hann gert liðið að Skotlandsmeisturum árin 2017 og 2018.
Gengið hefur hins vegar ekki verið gott á yfirstandandi tímabili þar sem Celtic er átta stigum á eftir toppliði Hearts eftir 3:1-tap í viðureign liðanna um helgina.