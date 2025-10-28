Landsliðsmaðurinn nýtti tækifærið

Jón Dagur Þorsteinsson, landsliðsmaður í knattspyrnu, var á skotskónum hjá Hertha Berlín þegar liðið vann öruggan 3:0-sigur á Elversberg í 32-liða úrslitum þýsku bikarkeppninnar í kvöld.
Bæði lið leika í þýsku B-deildinni en Jón Dagur hefur ekki verið í stóru hlutverki hjá Hertha á yfirstandandi tímabili.
Hann byrjaði eins og oft áður á varamannabekknum en kom inn á sem varamaður á 86. Mínútu í stöðunni 2:0.
Jón Dagur innsiglaði sigurinn með þriðja markinu en hann skoraði úr vítaspyrnu á fjórðu mínútu uppbótartíma.