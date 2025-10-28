Íþróttir | Fótbolti | mbl | 28.10.2025 | 13:20

Stal mörgæs og sat í fangelsi – æfði með Keflavík

Lutz Pfannenstiel er kominn til Aberdeen.
Lutz Pfannenstiel er kominn til Aberdeen. Ljósmynd/Aberdeen

Þjóðverjinn skrautlegi Lutz Pfannenstiel er orðinn íþróttastjóri skoska knattspyrnufélagsins Aberdeen. Pfannenstiel á skrautlegri feril innan og utan vallar en flestir í hans stöðu.

Hinn 52 ára gamli Pfannenstiel lék með 25 félögum í 13 löndum en hann hafnaði samningstilboði frá Bayern München til að ferðast um heiminn þegar hann var 19 ára gamall.

BBC ritar grein um Þjóðverjann á heimasíðu sinni og þar koma fram hinar ýmsu furðulegu staðreyndir. Sat hann m.a. í fangelsi í 101 dag í Singapúr fyrir að stela mörgæs.

Hann var fyrsti knattspyrnumaðurinn til að leika sem atvinnumaður í öllum heimsálfum. Hann æfði um tíma með Keflavík árið 2004 og lék æfingaleik með íslenska félaginu. Hann fékk þó ekki samning hjá Keflvíkingum.

Kjartan Már Kjartansson er leikmaður Aberdeen.

https://www.mbl.is/sport/frettir/2004/01/24/vidforull_markvordur_a_leid_til_keflavikur/

