Stórveldið missteig sig

Ítalska stórveldið AC Milan tapaði stigum í toppbaráttu A-deildarinnar í knattspyrnu karla þegar liðið heimsótti Atalanta til Bergamó í kvöld og gerði jafntefli, 1:1.
AC Milan er áfram í þriðja sæti deildarinnar, nú með 18 stig, þremur stigum á eftir toppliði Napoli.
Samuele Ricci kom gestunum frá Mílanó yfir eftir aðeins fjögurra mínútna leik en Ademola Lookman jafnaði svo metin fyrir Atalanta eftir rúmlega hálftíma.
Var þetta fyrsta mark Lookmans fyrir Atalanta á tímabilinu, en liðið er í sjöunda sæti með 13 stig.