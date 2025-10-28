Þjóðverjar í úrslit

Þýskaland tryggði sér í kvöld sæti í úrslitaleik A-deildar Þjóðadeildar kvenna í knattspyrnu með því að gera jafntefli við Frakkland, 2:2, í síðari leik liðanna í undanúrslitum í Caen.
Fyrri leiknum í Þýskalandi lauk með 1:0-sigri heimakvenna og unnu þær einvígið því samanlagt 3:2. Þýskaland mætir heimsmeisturum Spánar í úrslitum í næsta mánuði.
Melvine Malard hóf leikinn á því að koma Frakklandi yfir, á þriðju mínútu, og jafnaði þannig einvígið strax í 1:1.
Þjóðverjar svöruðu með mörkum frá Nicole Anyomi og Klöru Bühl og gestirnir þá komnir í ansi vænlega stöðu.
Einni mínútu fyrir leikslok jafnaði Clara Mateo metin fyrir Frakkland en nær komst liðið ekki.